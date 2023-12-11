Санкт-Петербург, 11 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе. Полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кадр из видео

Инцидент произошёл вечером 10 декабря. Трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красносельском районе, забросав его снегом. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое ребят подошли к Вечному огню. Один из них начал забрасывать огонь снегом. После этого к нему присоединился второй школьник. Когда Вечный огонь погас, школьники все трое убежали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852235" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На место происшествия направили наряд полиции. Личность двоих школьников удалось установить. Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одного из государств ближнего зарубежья. Их опросили и передали родителям. По этому инциденту полицией проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». В ночь на 18 ноября он вылил в Вечный огонь неизвестную жидкость и разбросал венки у мемориала.

3 сентября в Челябинской области полицейские нашли двух девочек-подростков, которые что-то жарили у Вечного огня. Личности обеих школьниц установили, оказалось, что им 11 и 12 лет.

В июле возбудили уголовное дело в отношении мужчины, прикурившего от Вечного огня у братской могилы на Аллее Героев. Его обвинили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.