Волгоград, 11 июля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Уголовное дело против приехавшего в Волгоград мужчины, прикурившего от Вечного огня, возбудили сотрудники полиции. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба управления МВД России по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дознавателями отдела полиции Центрального района возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ярославской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 6 июля подозреваемый прикурил сигарету от Вечного огня у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда, после чего его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818868" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Наказанием по указанной статье УК РФ могут быть штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трёх месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля полицейские задержали нетрезвого мужчину, осквернившего Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде. Утром 2 апреля мужчина также прикурил сигарету от Вечного огня у братской могилы.

Пресс-служба Следственного комитета России в марте сообщила о начале расследования после осквернения Вечного огня в Можайске. По данным следствия, подросток бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса «Парк имени 40-летия Победы».