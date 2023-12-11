Тель-Авив, Израиль, 11 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал о скором завершении эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«На рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеюсь, буквально на днях массовую эвакуацию из сектора Газа удастся завершить», — пояснил Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, из сектора Газа ещё не вышли несколько десятков граждан России и их родственников, причины этого неизвестны. Однако из охваченного боевыми действиями палестинского анклава уже удалось вывезти на территорию России более тысячи соотечественников и членов их семей.

«К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии», — подытожил посол.

Ближневосточный конфликт резко обострился после вторжения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом свыше 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израиль 27 октября начал наземную военную операцию в секторе Газа и объявил о полной блокаде анклава. За всё время ожесточённого противостояния в секторе Газа погибли свыше 15 тыс. человек, несколько десятков ранены.

Россия во взаимодействии со сторонами конфликта, а также при посредничестве Катара и Египта начала согласовывать списки граждан на эвакуацию, а после проводить её. Как сообщало ИА Регнум, утром 10 декабря спецборт МЧС доставил ещё 100 россиян и членов их семей в Москву.

Президент Владимир Путин в разговоре с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и их родственников из сектора Газа, а также за помощь в доставке в анклав гуманитарных грузов.