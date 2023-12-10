Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву
Спецборт МЧС доставил в Москву сто россиян и членов их семей, покинувших Газу
Москва, 10 декабря, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Сто российских граждан и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, прибыли в Москву из Египта на самолёте МЧС. Об этом пресс-центр ведомства сообщает 10 декабря в Telegram-канале.
«Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву», — говорится в сообщении.
За период гуманитарной миссии самолёты МЧС доставили в Россию из зоны палестино-израильского конфликта 1051 человека, в том числе 473 ребёнка. Работа по приёму соотечественников, покинувших сектор Газа через КПП «Рафах», продолжается, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, эвакуированных граждан, прошедших КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, единой колонной направляют в Каир. Там специалисты МЧС оказывают им всестороннюю помощь.
Президент России Владимир Путин 9 декабря в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа, а также в доставке в анклав гуманитарных грузов.