Вашингтон, 10 декабря, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой в наиболее интенсивных зонах конфликта составляет не более четырёх часов, отметили в своей публикации обозреватели военного издания Military Watch Magazine.

Mil.gov.ua

По информации журнала, офицеры ВСУ сообщают, что показатель смертности в подразделениях, отправленных на фронт, составляет до 80-90%.

«Ожидаемая продолжительность жизни на передовой в наиболее интенсивных зонах для украинских военнослужащих порой составляла всего четыре часа, при этом местные офицеры сообщают, что уровень смертности среди подразделений, отправленных на передовую, составляет 80-90 процентов», — сказано в материале.

На этом фоне в странах ЕС всё чаще говорят, что находящихся на территории этих государств граждан Украины призывного возраста нужно отправить обратно на Украину, а киевский режим расширяет нормы призыва в ВСУ, включая в него в том числе «пожилых людей», добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в той же публикации авторы отметили, что руководители киевского режима стараются всё более активно вербовать иностранных наёмников, поскольку киевская армия в ходе своего неудачного контрнаступления несёт огромные потери.

Офицер украинской армии Дмитрий Костюк в интервью американским СМИ ранее отмечал, что большое число иностранных наёмников, прибывших воевать за Киев, сразу уезжают с Украины, столкнувшись с ожесточёнными боевыми действиями.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявил, что иностранные наёмники на стороне ВСУ несут значительные потери из-за своей собственной глупости.

За шесть месяцев своего безуспешного контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения, рассказал 1 декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Вооружённые силы России в зоне спецоперации расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий, сказал министр.

Боевой потенциал ВСУ заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными, подчеркнул Шойгу. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, они являются показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил, добавил он.