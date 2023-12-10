Москва, 10 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Войска России нанесли удар по месту сбора командного состава двух тактических групп ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 декабря на брифинге.

Минобороны РФ

Он уточнил, что ВС РФ за минувшие сутки поразили место сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха», а также нанесли удары по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике противника в 128 районах.

По данным ведомства, в общей сложности за сутки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях ВСУ потеряли до 570 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков проинформировал о нанесении группового удара по местам производства для ВСУ оперативно-тактических ракет «Гром» и боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град». Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и поразили все назначенные объекты.

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