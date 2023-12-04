Москва, 4 декабря, 2023, 19:53 — ИА Регнум. На Украине сейчас происходит жёсткий раздел на приверженцев главы киевского режима Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом 4 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Nikita Dezhurny

«Происходит вот это противостояние, то есть отсутствие монолитности в управлении Украиной, политическом управлении. Происходит достаточно жёсткий раздел на команды приверженцев того или иного кандидата», — приводит слова Мирошника ТАСС.

Он добавил, что Украина сегодня представляет своё обычное майданное состояние.

Дипломат также обратил внимание на наличие структур, которые заинтересованы в том, чтобы вместе с Зеленским ушёл и весь негатив, накопленный в украинской политике.

Как передавало ИА Регнум, журнал The Economist, ссылаясь на опрос, проведённый в ноябре, сообщил, что уровень доверия Зеленскому среди населения Украины в два раза ниже, чем Залужному. Согласно результатам, доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило, что Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. Офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигаться, а если таких гарантий не будет, попытаться уволить главкома, максимально дискредитировав его.