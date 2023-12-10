Москва, 10 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили место сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 10 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск. Помимо места сбора украинских командиров, ВС России поразили хранилище топлива для бронетехники ВСУ.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки также была поражена живая сила и техника противника в 128 районах.

Военная сводка за сутки

В сводке российского военного ведомства также говорится, что на донецком направлении ВС России отразили восемь атак Вооружённых сил Украины, потери противника составили до 300 военных. В ведомстве добавили, что также ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в районах Артёмовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

На херсонском направлении украинская армия потеряла до 60 военных, двое украинских военнослужащих сдались в плен. Российские подразделения совместно с огнём артиллерии и ударами авиации нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Гавриловка Херсонской области.

На купянском направлении российские бойцы за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли на этом направлении до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Командные пункты

В сводках Минобороны все чаще появляются сообщения об ударах по украинским командным пунктам. Самый громкий из них — удар российских войск ракетами «Искандер» 3 ноября, уничтоживший целое подразделение 128-й бригады ВСУ. Это подтвердил в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров. Обстрел произошёл, когда украинские военные выстроились для награждения в честь Дня артиллерии, в результате атаки удалось ликвидировать более десятка бойцов ВСУ. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что командир бригады отстранён на время расследования.

Один из участников награждения рассказал изданию The Washington Post, что в результате обстрела погибли более 50 военных, а причиной тому послужила халатность руководства 128-й бригады. Он назвал награждение ошибкой командования. По его словам, в церемонии участвовали лучшие артиллерийские расчёты ВСУ, погибло много офицеров.