Харьков, Украина, 10 декабря, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В Харькове неизвестные оставили надпись «Чем вам помешал Саня?» на панно, которыми местные власти ранее завесили портрет Александра Пушкина, передаёт 10 декабря «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Осенью 2023 года на Пушкинской улице в Харькове закрыли изображение поэта на торце ряда киосков, и вместо Пушкина там появились портреты Леси Украинки, Ивана Франко и Григория Сковороды, напоминает издание.

Сносить памятники и переименовывать объекты, названия которых связаны с Российской империей, СССР и Россией, на территории Украины начали в 2014 году. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. С 2022 года этот процесс ускорился. В мае 2023 года на Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к России или СССР.

В частности, в ноябре 2023 года в Киеве демонтировали памятник Пушкину на Брестском проспекте. До этого памятники поэту снесли в Житомире, Харькове, Одессе и ряде других городов.

При этом сообщалось и о попытках властей и граждан некоторых регионов и населённых пунктов, контролируемых Киевом, не допустить сносов и переименований. Такие сообщения поступали в том числе из западных регионов Украины.

В частности, в июле 2023 года во Львовской области руководители одной из общин, по словам представителей «инициативной группы по декоммунизации», уклонялись от предоставления информации о монументах, чтобы не допустить их уничтожения. Кроме того, в декабре 2023 года сообщалось, что жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам.

В регионах, вернувшихся в состав России, нужно преодолевать последствия националистической политики Киева, корёжившего сознание и детей, и взрослых, заявил в декабре 2023 года на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» президент России Владимир Путин.