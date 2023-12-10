В Харькове на закрытой картине с Пушкиным оставили вопрос, чем он помешал
«Чем вам помешал Саня?». Жители Харькова ответили на закрытие картины с Пушкиным
Харьков, Украина, 10 декабря, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В Харькове неизвестные оставили надпись «Чем вам помешал Саня?» на панно, которыми местные власти ранее завесили портрет Александра Пушкина, передаёт 10 декабря «Страна. ua».
Осенью 2023 года на Пушкинской улице в Харькове закрыли изображение поэта на торце ряда киосков, и вместо Пушкина там появились портреты Леси Украинки, Ивана Франко и Григория Сковороды, напоминает издание.
Сносить памятники и переименовывать объекты, названия которых связаны с Российской империей, СССР и Россией, на территории Украины начали в 2014 году. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. С 2022 года этот процесс ускорился. В мае 2023 года на Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к России или СССР.
В частности, в ноябре 2023 года в Киеве демонтировали памятник Пушкину на Брестском проспекте. До этого памятники поэту снесли в Житомире, Харькове, Одессе и ряде других городов.
При этом сообщалось и о попытках властей и граждан некоторых регионов и населённых пунктов, контролируемых Киевом, не допустить сносов и переименований. Такие сообщения поступали в том числе из западных регионов Украины.
В частности, в июле 2023 года во Львовской области руководители одной из общин, по словам представителей «инициативной группы по декоммунизации», уклонялись от предоставления информации о монументах, чтобы не допустить их уничтожения. Кроме того, в декабре 2023 года сообщалось, что жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам.
В регионах, вернувшихся в состав России, нужно преодолевать последствия националистической политики Киева, корёжившего сознание и детей, и взрослых, заявил в декабре 2023 года на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» президент России Владимир Путин.