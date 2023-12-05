Пятигорск, Ставропольский край, 5 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В новых российских регионах нужно преодолевать последствия националистической политики Киева, корёжившего сознание и детей, и взрослых. Об этом 5 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» в Пятигорске.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Там действительно многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве», — сказал Путин.

Он отметил, что в учебные программы киевский режим внедрял русофобию, исторические фейки, сеял рознь между людьми, целенаправленно корёжил сознание населения.

Глава государства подчеркнул, что в связи с этим очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно, и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Киевский национальный университете (КНУ) им. Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. В вузе также запретили использовать в научной деятельности российские источники.

В июле Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке на территории города. Запрет касается распространения книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тыс. книг на русском языке.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову, изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.