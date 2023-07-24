Львов, Украина, 24 июля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Во Львовской области на Украине попытались спрятать от сноса советские памятники. Как стало известно 24 июля, руководство Белжской общины Червоноградского района уклонялось от предоставления информации о монументах, чтобы не допустить их уничтожения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава инициативной группы по декоммунизации Анна Герич заявила, что община сознательно не предоставляла сведения и не появлялась на совещаниях.

«Это было сокрытие. У нас были общины, которые сначала, возможно, не обратили внимание, а потом согласились демонтировать памятники», — привело её слова украинское издание «Захид».

Сообщается, что в местном селе Хлевчане находится памятник «Родина-мать», который жители не хотят сносить из-за упоминания дат Великой Отечественной войны. Жители села Домашев, административно подчиняющегося общине, выступают против демонтажа монумента советским солдатам.

В администрации Львовской области 17 июля сообщали, что в течение двух недель снесут 21 советский памятник. По данным управляющих, с начала 2023 года в регионе уже демонтировали 123 монумента.

Глава львовской областной администрации Максим Козицкий ранее заявил, что в селе Подорожном демонтировали «ещё один» памятник советской эпохи. Он добавил, что до конца года украинские власти планируют завершить процесс «декоммунизации» в регионе.

Также во Львове злоумышленники попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, попытка похитить прах разведчика успехом не увенчалась, расследованием инцидента занялась полиция. При этом Садовой отметил, что Кузнецов городу «не нужен», но просто так власти отдавать его прах не собираются. В 2020 году исполком Львовского горсовета решил не передавать останки Кузнецова его родственникам в Россию, а использовать при обмене украинских пленных.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.