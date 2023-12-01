Ивано-Франковск, Украина, 1 декабря, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам, заявил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Бандеры Ярослав Коретчук. Об этом 1 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Он также рассказал, что на памятниках есть имена погибших от рук пособников нацистов, украинских националистов из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жители только стёрли надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов».

«У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — возмутился Коретчук.

Советские памятники на Украине начали активно сносить с 2014 года после государственного переворота. В марте 2015 года в стране приняли пакет законов о «декоммунизации», после чего процесс ускорился. В мае 2023 года на Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к России или СССР.

15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который стоял на Брестском проспекте. До этого памятники ему снесли в Житомире, Харькове и Одессе.