Москва, 10 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения согласовало обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», изменения внесены в инструкцию по применению, заявил 10 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Минздрав всё согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

После согласования данные о 135 тысячах доз вакцины будут внесены в электронную систему учёта и начнётся отгрузка вакцины в регионы, отметил Гинцбург. Все дозы уже подготовлены.

Ранее сообщалось, что в исследовании обновленной вакцины приняли участие 50 человек. Значимых побочных эффектов выявлено не было. Работы были завершены в середине ноября 2023 года. Результаты клинических исследований обновлённой вакцины передали в Минздрав. Новая регистрация препарата не потребуется.

В октябре 2023 года главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что обновлённая вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности препарата.

Также в октябре 2023 года Гинцбург отмечал, что способность российской вакцины «Спутник V» защищать организм человека от коронавирусной инфекции после появления новых штаммов значительно снизилась. По его словам, эффективность вакцины упала в восемь раз начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты вируса «Омикрон» 1, 2 и 3.