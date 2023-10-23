Москва, 23 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Обновлённая вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности этого препарата. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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По его словам, вакцина «Спутник» с новым антигенным составом прошла доклинические испытания — они были завершены летом текущего года, после этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований.

«Сегодня клинические исследования проводятся совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования — около четырёх недель», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, обновленная вакцина может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности препарата.

Специалист добавил, что с правовой точки зрения в настоящий момент ничто не сдерживает производство, Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований её выпустить.

«Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что способность российской вакцины «Спутник V» защищать организм человека от коронавирусной инфекции значительно снизилась после появления новых штаммов. По его словам, эффективность вакцины упала в восемь раз начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты вируса «Омикрон» 1, 2 и 3.

Он добавил, что эффективность упала уже в 20 раз, когда появились штаммы «Омикрон» 4 и 5, а после появления в январе 2023 года XBB.1.5-варианта «Омикрона» («Кракен») «Спутник V» совсем перестал защищать.

Доктор медицинских наук и телеведущий Александр Мясников рассказал, что «Омикрон» мутирует куда быстрее, чем разрабатываются вакцины. Он напомнил, что в России доступны несколько разновидностей вакцин от COVID, но все они разработаны против первоначального коронавируса.