Москва, 23 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Способность российской вакцины «Спутник V» защищать организм человека от коронавирусной инфекции значительно снизилась после появления новых штаммов. Об этом 23 октября заявил академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете. ру».

Дарья Драй ИА REGNUM

«Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020 где-то до июля 2022 года», — сказал Гинцбург.

По его словам, эффективность вакцины упала в восемь раз, начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты вируса «омикрон» 1, 2 и 3.

Он добавил, что эффективность упала уже в 20 раз, когда появились штаммы «омикрон» 4 и 5, а после появления в январе 2023 года XBB.1.5-варианта «омикрона» («кракен») «Спутник V» совсем перестал защищать.

По этой причине, по мнению Гинцбурга, нужно было менять антигенный состав препарата ещё летом 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19. По словам исполняющей обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, разработавшие вакцину «Спутник V», уже успели разработать новый вариант вакцины от варианта коронавируса «Омикрон» по линии XBB.1.9. Клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время.

Доктор медицинских наук и телеведущий Александр Мясников рассказал, что«Омикрон» мутирует куда быстрее, чем разрабатываются вакцины. Он напомнил, что в России доступны несколько разновидностей вакцин от COVID, но все они разработаны против первоначального коронавируса.