Москва, 9 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по местам производства оперативно-тактических ракет «Гром» и боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град». Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», — сказал Конашенков.

Он отметил, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Сводка Минобороны 9 декабря

По данным российского военного ведомства, в общей сложности за сутки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях ВСУ потеряли до 625 бойцов.

Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны. В Николаевской областипоражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Удары по объектам на украинской территории

Российские войска регулярно наносят удары высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на территории Украины.

Так, 8 декабря Конашенков сообщил, что за период с 3 по 8 декабря нанесены 30 групповых ударов. В результате была поражена военная аэродромная инфраструктура ВСУ: арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов и военной техники, базы горючего.

Кроме того, удары наносились по пунктам размещения украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников.

3 декабря российская армия нанесла удары по складам ВСУ, расположенным в Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областях. В частности, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали украинские склады с горючим возле Миргорода в Полтавской области и под Хмельницким. Также удар нанесли по арсеналу боеприпасов в Николаевской области.

Кроме того, поражение нанесли заглубленному украинскому командному пункту центра управления и оповещения ПВО ВСУ «Восток» под Днепропетровском.