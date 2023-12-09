Москва, 9 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 105 бойцов на купянском направлении. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 9 декабря на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны Украины возле сёл Куриловка и Петропавловка в Купянском районе Харьковской области.

Потери противника составили до 105 военнослужащих. ВСУ также лишились трёх автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», уточнил Конашенков.

По данным ведомства, в общей сложности за сутки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях ВСУ потеряли до 625 бойцов.

Высокоточным оружием большой дальности ВС России поразили места производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Кроме того, в Харьковской области уничтожен украинский склад боеприпасов, под Николаевом поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино.

Ранее в оборонном ведомстве проинформировали об уничтожении на купянском участке фронта пункта временной дислокации ВСУ. Российские военные вели по противнику огонь из самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

Как сообщало ИА Регнум, за период с 3 по 8 декабря, по данным Минобороны, российские войска на купянском направлении улучшили положение на отдельных участках и отразили за неделю 19 атак. ВСУ при этом потеряли свыше 480 военнослужащих и три танка.