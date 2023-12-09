Москва, 9 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области. Об этом 9 декабря проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны около города Волчанск Харьковской области, также была поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области и живая сила, военная техника ВСУ в 118-ти районах. Официальный представитель Минобороны добавил, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотников около населённых пунктов Шипиловка, Тополевка ЛНР, Опытное ДНР, Васильевка и Скелеватое Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 7 декабря сообщили, что подразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации отбили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ у села Синьковка Харьковской области и озера Лиман.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 декабря проинформировал, что на купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии были отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области и озера Лиман. По данным ведомства, потери противника составили до 140 военнослужащих, один танк, три бронемашины и гаубица М119 производства США.