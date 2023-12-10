Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Возможная победа экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах обернётся для США «множеством угроз», самая главная из них — угроза для американской демократии. Об этом действующий президент Джо Байден заявил на встрече в Лос-Анджелесе, посвящённой сбору средств для его предвыборной кампании.

Андрей Черкасский ИА Регнум

Начав с разговора о достижениях своей администрации, Байден перешёл к критике своего соперника-республиканца. Он подчеркнул, что на карту поставлено «буквально всё»: Трамп представляет множество угроз для страны, начиная от гражданских прав и заканчивая положением Соединённых Штатов в мире.

«Но самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это наша демократия, потому что, если мы потеряем её, мы потеряем всё», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, второй президентский срок Трампа, если он победит, будет хуже первого. Республиканец угрожает привлечь военных к преследованию своих политических оппонентов, сказал он.

Президент напомнил, что Трамп пообещал не быть диктатором, кроме первого дня после своей победы, и саркастично отметил: «Слава Богу, что так».

Как сообщало ИА Регнум, Трамп впервые обошёл действующего президента СШАДжо Байдена по итогам предвыборных опросов. Поддержку ему выразили 47% респондентов, тогда как за Байдена готовы отдать свои голоса только 43% избирателей.

Издание The New York Times (NYT) сообщило, что в Европе стали опасаться победы Трампа из-за угрозы развала НАТО. Находясь на президентском посту, Трамп не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса. Кроме того, необходимость завершить начатый «процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО» значится на его предвыборном сайте в качестве одной из задач, отметили обозреватели.

Байден 25 апреля 2023 года официально объявил, что вступит в президентскую гонку перед выборами, которые пройдут в ноябре 2024 года. Трамп ещё в ноябре 2022 года сообщил о намерении бороться за президентский пост.