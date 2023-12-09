Вашингтон, 9 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Рейтинг кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы Белого дома Джо Байдена в предвыборных опросах, передаёт The Wall Street Journal.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Так, согласно опросам, 47% респондентов заявили, что готовы проголосовать за Трампа сейчас, Байдену отдали свои голоса 43%.

В голосовании, включающем других потенциальных кандидатов на пост главы государства, Трамп обогнал Байдена с большим отрывом — 37% против 31%. Самый популярный из других кандидатов Роберт Кеннеди — младший набрал 8%.

Кроме того, 23% опрошенных одобрили политику Байдена, 53% считают себя пострадавшими от неё. У Трампа эти цифры составили 49% и 37% соответственно.

Опрос был проведён с 29 ноября по 4 декабря, в нём приняли участие 1500 человек.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава США Дональд Трамп назвал участие в борьбе за должность президента США «крестовым походом» против нынешнего руководителя Белого дома Джозефа Байдена.

Трамп обвинил администрацию Байдена в попытках ограничить и убить свободу слова, подвергнуть цензуре критиков и криминализировать инакомыслие. Политики, по его словам, поставили перед собой цель полностью взять под контроль социальную жизнь американцев, это противоречит демократическим принципам, на которых построено общество в США. Если избиратели помогут Трампу вернуться в Белый дом, тогда Америка станет свободной страной, заявил он.