Москва, 9 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Прочный мир на Украине возможен только в том случае, если Запад перестанет передавать киевскому режиму оружие, а сам этот режим примет новые территориальные реалии, цитирует агентство «Франс Пресс» высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Россия полагает, что прочный мир с Украиной может наступить только в том случае, если Запад перестанет посылать оружие и если Киев примет новые территориальные реалии», — сказано в сообщении агентства.

Россия открыта к переговорам, но не видит не в Киеве, ни на Западе политической воли для их проведения, киевский режим хочет, чтобы Россия капитулировала, сказала Захарова.

Москва не допустит существования на своих границах агрессивного нацистского государства, с территории которого исходит угроза для России и ее соседей, добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

В Кремле и МИД РФ ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В декабре 2023 года первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что руководство США намерено «вынудить» Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях. Это абсолютно нереалистичный подход, отметил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.