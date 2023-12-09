Вашингтон, 9 декабря, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Украинская армия пребывает в растерянности из-за неопределённости США по поводу оказания военной помощи, заявил в интервью газете New York Times аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк

По его словам, Украина не сможет предугадать ситуацию на несколько месяцев вперёд, потому что не будет знать, на сколько именно снарядов она может рассчитывать.

Неопределённость Вашингтона по поводу предоставления военной помощи уже привела к «хаосу» в планировании ВСУ, добавил Бергманн.

Авторы публикации отметили, что США уже начали снижать объёмы помощи Киеву. Так, стоимость вооружения для украинцев или поставок со складов в конце сентября упала до сотен млн долларов, это в разы меньше, чем в начале года (2,8 млрд долларов).

В конце ноября Вашингтон пообещал Киеву оружия на 100 млн долларов, а 6 декабря — на 175 млн, тем самым Пентагон пытается растянуть оставшиеся у него средства на более длительный срок, резюмировали в издании.

Как сообщало ИА Регнум, с точки зрения политолога, председателя крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Ивана Мезюха, можно назвать как минимум три основные причины, которые заставили Запад пересмотреть расходы на помощь украинскому государству.

Во-первых, Евросоюз, США и Великобритания уже много потратили на украинское противостояние. Они хотели бы увидеть результаты, но вместо этого им предлагают дальнейшее финансирование коррупционной бездонной бочки. По другой причине, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств. В-третьих, на Западе стали понимать провал украинского контрнаступления. Союзники ВСУ готовы перейти к плану Б и затащить Россию в невыгодные переговоры на условиях США, пояснил эксперт.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 4 декабря, что поставки оружия для ВСУ прекратятся после того, как у США закончатся «целевые» средства. Если не будет финансирования, США окажутся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине, признал он.