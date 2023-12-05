Берлин, 5 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте на Украине. Запись разговора, в ходе которого собеседники Хабека представились «африканским политиком», выложена в Telegram-канале пранкеров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация на передовой, на поле боя — ожесточённая, множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится, не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что война продолжится, возможно, на протяжении следующего года», — сказал Хабек.

В числе других тем, которые министр экономики Германии обсудил с «африканским политиком», были вопросы вывоза зерна с территории Украины. Власти Германии прилагают усилия для увеличения объёмов поставок, сказал Хабек.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что служба контрразведки Германии предупредила руководителей страны о возможных звонках от российских пранкеров. Ведомство разослало в регионы Германии инструкцию, в которой, в частности, предлагается тщательнее проверять личность звонящего и прекращать разговор при возникновении сомнений в личности собеседника.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, предполагая, что разговаривает с «африканским чиновником», в беседе с пранкерами заявил, что власти Латвии вынуждены помогать Украине, хотя и не рады этому.

Также в ноябре 2023 года Вован и Лексус, вновь представившись «африканским чиновником», обсудили ситуацию на Украине с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Мелони, в частности, заявила, что ВСУ в ходе своего контрнаступления не добились никаких успехов, а в ЕС уже изрядно устали от конфликта на Украине.