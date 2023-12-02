Лондон, 2 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Германия старается уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF), используемый ЕС для военной помощи Украине, объясняя это уже оказанной Берлином Киеву поддержкой. Об этом сообщила 2 декабря газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ немецкого правительства.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов… в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — говорится в нём.

По мнению правительства, поставки Киеву военной техники должны полностью засчитывать в рамках согласованных странами-членами вкладов в фонд.

Издание, ссылаясь на другой документ, уточняет, что во Франции выступают за то, чтобы EPF прекратил поставлять оружие из запасов стран — членов ЕС, которым следует сконцентрироваться на совместных закупках у производителей оружия из Европы.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создали в марте 2021 года для повышения способности предотвращать конфликты и укрепления безопасности на международном уровне. В фонде должно было быть около 5,7 млрд евро на период с 2021 по 2027 год, однако большую часть этих средств уже зарезервировали для частичной компенсации государствам — членам ЕС средств, которые они потратили на военную поддержку Киева.

Как сообщало ИА Регнум, депутат бундестага Сара Вагенкнехт 1 декабря заявила, что Украина всё больше становится похожа на бездонную бочку. Она уточнила, что Германия на фоне отстранения США от помощи Киеву и отказа от неё некоторых стран ЕС стала вторым по величине поставщиком вооружения на Украину.

Британское издание Telegraph 25 декабря сообщило, что украинская армия не может не только вести контрнаступление, но даже остановить наступление Вооружённых сил России из-за того, что Запад не поставляет ей достаточного количества артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 мм. Авторы публикации напомнили, что ЕС обязался поставить Киеву 1 млн снарядов, однако выполнить это обещание не может.