Москва, 8 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Число обращений граждан на прямую линию президента России Владимира Путина превысит миллион, и каждым из обращений будут заниматься, заявил 8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

«Весь этот массив будет обрабатываться общероссийским «Народным фронтом» в содействии с регионами, с нашими компаниями-монополистами. Будут решаться (вопросы — Прим. ред.), каждый отдельно взятый вопрос будет решён в течение года. На это, конечно потребуется время, как правило, на это уходит год, но каждым вопросом будут заниматься», — сказал пресс-секретарь президента в интервью РЕН ТВ.

Как и на прежних прямых линиях, в ходе самого разговора президент ответит на несколько десятков вопросов, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 декабря Песков заявил, что президент России в предстоящие дни тщательно ознакомится с вопросами, поступающими к объединённой прямой линии и пресс-конференции. Сейчас вопросы обрабатываются и систематизируются, отметил пресс-секретарь президента. Число обращений уже достигло 600 тысяч, добавил Песков.

9 ноября пресс-секретарь президента сообщил, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента в 2023 году объединят. Мероприятие состоится 14 декабря. Представитель Кремля отмечал, что и прямая линия, и большая пресс-конференция — востребованные и популярные форматы.

В последний раз прямая линия, в ходе которой Путин отвечал на вопросы граждан, состоялась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба мероприятия не проводили.