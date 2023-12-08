Москва, 8 декабря, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на купянском направлении улучшили положение на отдельных участках и отразили за неделю 19 атак, ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих и три танка. Об этом 8 декабря проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск за неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Об этом 8 декабря проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнеметные системы нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Ивановка, Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское ЛНР. Официальный представитель Минобороны уточнил, что потери противника за неделю составили более 480 военных. Также было уничтожено 13 боевых бронированных машин, три танка, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

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