Москва, 6 декабря, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Разведчики Западной группировки российских войск на купянском направлении уничтожили склад стрелкового оружия украинцев производства НАТО. Операция проводилась в тылу противника, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российская армия

Российские бойцы воспользовались погодными условиями, рассеянностью противника и расположением их боевых порядков, позволившим им скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в тыловые районы ВСУ.

«Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить на месте наблюдателей», — приводит оборонное ведомство слова старшего разведчика с позывным Фролл.

В Минобороны отметили, что после выполнения поставленной боевой задачи разведгруппа вышла без потерь к своим подразделениям.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря стало известно об ударе ВС России по заглублённому командному пункту украинских войск под Днепропетровском. Также у противника были уничтожены склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий. Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 августа рассказал о захвате большого количества трофейного западного оружия российскими военными на купянском и краснолиманском направлениях. Все военные трофеи тщательно проверили, после изучения задокументировали и отправили на склады. Дальнейшую судьбу вооружения и техники определит комиссия.