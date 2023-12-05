Москва, 5 декабря, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали обнаруженные замаскированные позиции киевских боевиков на купянском направлении. Видео об успешной операции опубликовало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ Купянск

По информации военного ведомства, расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции украинской армии.

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Как сообщало ИА Регнум, добровольцы ВС РФ перерезали основной путь снабжения киевских боевиков на артёмовско-соледарском направлении фронта.

Четыре штурмовые группы работают на этой трассе в районе Артёмовского. Это оставалась последняя дорога, по которой шло снабжение из Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовской группировки противника.

У ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, их боевой дух ослабевает. Об этом 4 декабря сообщила американская газета The Washington Post.