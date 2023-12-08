Москва, 8 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили ракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает 8 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Штурмовики Су-25 ВКС России

В ведомстве уточнили, что удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами. После этого экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«В ходе выполнения боевой задачи было обнаружено скопление живой силы противника, была поставлена задача на уничтожение», — пояснили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851525" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По словам лётчика с позывным Сокол, экипажи подготовились к повторному вылету, взлетели, набрали высоту, вышли в точку начала повторного разворота, а затем — на цель. После этого произвели пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, после чего выполнили противоракетное маневрирование и отход от цели, а затем приземлились на аэродроме вылета.

«С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу», — приводит ведомство слова пилота.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в оборонном ведомстве показали кадры авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронетехнику украинских войск.