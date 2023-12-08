Анкара, 8 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен вести переговоры с президентом США Джо Байденом по событиям в секторе Газа.

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«Переговоры с президентом США Байденом не входят в нашу повестку дня. Его отношение к событиям в Газе известно всем вам. Если он позвонит нам, мы обсудим с ним любые вопросы, которые нам нужно обсудить. Но после США контактная группа отправится в Канаду», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu Ajansı.

Как передавало ИА Регнум, Байден 18 октября по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты Америки всегда будут на стороне Израиля. По словам Байдена, Вашингтон также продолжит работать с Тель-Авивом и другими партнёрами США в Ближневосточном регионе с целью предотвращения ущерба гражданскому населению.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в свою очередь ранее отмечал, что США несут ответственность за военные преступления, совершённые Израилем в секторе Газа. Он назвал военными преступлениями и геноцидом происходящее в секторе Газа и признал ответственными за это Вашингтон и отказавшихся осудить «эту агрессию» представителей в Совете Безопасности ООН.