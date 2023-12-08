Москва, 8 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле заявил, что наш долг — знать и чтить Героев.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

«Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», — сказал российский лидер на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Глава государства также заявил, что российские бойцы полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851587" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что с начала так называемого контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли порядка 1,5 тысячи единиц различной бронетехники.

21 октября экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России наступают и уничтожили практически всю технику украинской армии. По словам эксперта, СМИ Запада лгут о ситуации в зоне боевых действий, потому что на самом деле российские военные побеждают в конфликте.

Западная техника, которую Вооружённым силам Украины предоставили западные союзники Киева, оказалась бесполезной, рассказал немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке.