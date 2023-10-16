Берлин, 16 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Западная техника, которую Вооружённым силам Украины предоставили западные союзники Киева, оказалась бесполезной, заявил немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинское контрнаступление продолжается на юге страны уже четыре месяца и десять дней. Однако едва ли можно заметить, что оно продвигается», — написал Репке на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что бронетранспортёры, танки и боевые машины пехоты, предоставленные Украине западными союзниками, в итоге оказались бесполезными на поле боя и в основном используются в качестве «бронированных автобусов».

В понедельник, 16 октября, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что с начала так называемого контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли порядка 1,5 тысячи единиц различной бронетехники.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший морпех Вооружённых сил США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas назвал помощь Запада Украине символической. Он объяснил свою оценку тем, что помощь начала оказываться всё реже и заключается в чисто символическом количестве оружия.