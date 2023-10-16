Журналист Bild назвал западную технику бесполезной на Украине
Берлин, 16 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Западная техника, которую Вооружённым силам Украины предоставили западные союзники Киева, оказалась бесполезной, заявил немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке.
«Украинское контрнаступление продолжается на юге страны уже четыре месяца и десять дней. Однако едва ли можно заметить, что оно продвигается», — написал Репке на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что бронетранспортёры, танки и боевые машины пехоты, предоставленные Украине западными союзниками, в итоге оказались бесполезными на поле боя и в основном используются в качестве «бронированных автобусов».
В понедельник, 16 октября, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что с начала так называемого контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли порядка 1,5 тысячи единиц различной бронетехники.
Как передавало ИА Регнум, ранее бывший морпех Вооружённых сил США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas назвал помощь Запада Украине символической. Он объяснил свою оценку тем, что помощь начала оказываться всё реже и заключается в чисто символическом количестве оружия.