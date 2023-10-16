Москва, 16 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Потери ВСУ в ходе контрнаступления огромны. С начала так называемого контрнаступления только потери в бронетехнике составили 1,5 тыс. единиц, доложил министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

«После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе, технике — это сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что ВСУ не смогли добиться существенного успеха, продвижение почти нигде не получилось. Он добавил, что российские войска стали наступать на разных направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 16 октября сообщил, что российские бойцы за сутки отразили десять атак штурмовых отрядов ВСУ возле населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка в ДНР. Украинская армия потеряла на этом направлении до 460 военных, три танка, две бронемашины и 12 автомобилей.

Кроме того, российская армия отбила две атаки при участии спецназа националистического подразделения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле населённых пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка в ДНР. В этих атаках украинская сторона потеряла до 65 военных, две бронемашины машины, пикап и две гаубицы.