Москва, 7 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют всё, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, президент России заявлял, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Путин отмечал, что в настоящее время дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу.

Глава государства также отмечал, что Россия доказала свою способность выстаивать в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности. Важным этапом в этом процессе был период после 2014 года, когда против России впервые ввели масштабные санкции. Тогда был сделан акцент на развитии потребительского сектора, укреплении финансовой сферы и создании собственной платёжной инфраструктуры, уточнял он.