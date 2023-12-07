Москва, 7 декабря, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Россия готова сотрудничать с Китаем во всех областях, в том числе в сфере военных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 7 декабря, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам президента, Россия, учитывая перспективы будущего мироустройства, готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии.

22 ноября председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений. По его словам, власти Китая рассчитывают, что сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) будет углубляться и помогать в создании правовой основы развития двусторонних отношений.

17 ноября на Международном форуме объединённых культур Путин рассказал, что отношения России и Китая носят «уникальный» характер. Глава российского государства обратил особое внимание на установившееся между странами высокое доверие.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся назвал отношения между РФ и КНР образцом стратегического взаимодействия. Также Шойгу предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обменяться мнениями по вопросам международной повестки.