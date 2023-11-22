Пекин, 22 ноября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Китай готов вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений, заявил 22 ноября на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Китайская сторона готова с Россией прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством», — отметил он.

Власти Китая рассчитывают, что сотрудничество Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) будет углубляться и помогать в создании правовой основы развития двусторонних отношений, сказал председатель КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября в ходе онлайн-саммита лидеров стран БРИКС, посвящённого ситуации на Ближнем Востоке, Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит работу России в качестве страны-председателя объединения в 2024 году.

20 ноября в приветствии участникам X Диалога «Единой России» и Коммунистической партия Китая председатель КНР отметил, что китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, и Пекин намерен эти отношения развивать.

17 ноября на Международном форуме объединённых культур президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая носят «уникальный» характер. Глава российского государства обратил особое внимание на установившееся между странами высокое доверие.