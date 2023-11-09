Москва, 9 ноября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Взаимодействие Вооружённых сил России и КНР демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений и их особый характер, заявил 8 ноября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

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«Отношения между военными двух стран являются важным символом высокого уровня отношений между нашими странами и особого характера этих отношений», — цитирует Чжан Юся газета Народно-освободительной армии Китая «Цзефанцзюнь бао».

По его словам, китайско-российская дружба непрерывно развивается и со временем крепнет. Также Чжан Юся выразил готовность Китая работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух стран, дальнейшего углубления практического сотрудничества между вооружёнными силами РФ и КНР, совместной защиты интересов двух государств, поддержания стабильности, мирового и регионального процветания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Чжан Юся заявил, что Китай уважает Россию за её способность противостоять санкционному режиму, развязанному западными странами. Он отметил, что Россию не сломят никакие трудности.

Кроме президента Путина на встрече с гостем из Китая присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Он назвал отношения между РФ и КНР образцом стратегического взаимодействия. Также Шойгу предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обменяться мнениями по вопросам международной повестки.