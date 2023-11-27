Москва, 27 ноября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Законопроект об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не нашёл поддержку у российских банков. Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку на проект закона «Единой России», согласно которому банкам, платёжным агентам и «Почте России» запрещено взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.

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С точки зрения кредитных учреждений, такие нововведения негативно отразятся на работе платёжных услуг, что в свою очередь скажется на качестве банковских переводов.

«Предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка», — указали в отзыве.

При этом банки согласились поддержать запрет только для пенсионеров и льготников, но, как передаёт РБК, не обосновали своё решение.

Финансово-кредитные организации предложили минимизировать указанные затраты граждан, возложив обязанности по оплате услуг ЖКХ на ресурсоснабжающие компании, в пользу которых осуществляется платёж.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России утвердило индексы повышения платы за ЖКУ на 2024–2028 годы для каждого региона. Так, со второго полугодия 2024-го средний индекс в среднем по России составит 9,8%. При этом у коммунальщиков достаточно ресурсов, чтобы вообще не повышать тарифы, считает доктор экономических наук Никита Кричевский.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что из-за мошенников в РФ могут серьёзно вырасти банковские комиссии.

Жители России по итогам первого квартала 2023 года задолжали за ЖКУ почти 876,4 млрд рублей. За год показатель увеличился на 72 млрд рублей, а с 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность возросла на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%.