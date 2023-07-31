В России задолженность за услуги ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей
В России задолженность населения за ЖКУ достигла в 2023 году почти 900 млрд рублей
Москва, 31 июля, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Жители России по итогам первого квартала 2023 года задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) почти 876,4 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат.
Отмечается, что за год показатель увеличился на 72 млрд рублей. При этом с 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей. В статье говорится, что перед ресурсоснабжающими организациями задолженность возросла на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%.
Эксперты считают, что на ситуацию повлияли снижение доходов населения, нехватка рычагов воздействия управляющих компаний на должников, а также недобросовестность как и жильцов, так и организаций, ответственных за обслуживание многоквартирных домов.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» написала, что в мае в России резко вырос уровень просрочки по кредитным картам, достигнув исторического максимума в 225 млрд рублей. Эта сумма составляет 12% от всего портфеля карт, равного 1,872 трлн рублей.
28 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым временно запрещается взыскивать долги с жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Ограничение не действует по отношению к долгам до 50 тыс. рублей между физическими лицами и на задолженность за ЖКУ.