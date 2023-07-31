Москва, 31 июля, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Жители России по итогам первого квартала 2023 года задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) почти 876,4 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

Отмечается, что за год показатель увеличился на 72 млрд рублей. При этом с 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей. В статье говорится, что перед ресурсоснабжающими организациями задолженность возросла на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%.

Эксперты считают, что на ситуацию повлияли снижение доходов населения, нехватка рычагов воздействия управляющих компаний на должников, а также недобросовестность как и жильцов, так и организаций, ответственных за обслуживание многоквартирных домов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» написала, что в мае в России резко вырос уровень просрочки по кредитным картам, достигнув исторического максимума в 225 млрд рублей. Эта сумма составляет 12% от всего портфеля карт, равного 1,872 трлн рублей.

28 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым временно запрещается взыскивать долги с жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Ограничение не действует по отношению к долгам до 50 тыс. рублей между физическими лицами и на задолженность за ЖКУ.