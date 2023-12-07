Москва, 7 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует провести итоговое собрание Госсовета в конце декабря. Об этом 7 декабря сообщил помощник главы государства Игорь Левитин.

Михаил Климентьев /РИА Новости Владимир Путин

«Планируется в конце декабря, тема — наставничество. Будем закрывать Год педагога и наставника», — сказал Левитин.

Ежегодно с 2007 года президент своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней внимания. Так, 2021-й был Годом науки и технологий, 2022-й — Годом культурного наследия народов России, 2023-й стал Годом педагога и наставника.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин, выступая на заседании наблюдательного совета «Движения первых», положительно оценил наставническую работу в организации, которую проводят участники специальной военной операции.

Также на заседании набсовета глава государства призвал распространить возможности «Движения первых» повсеместно, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул важность того, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой.