Пятигорск, Ставропольский край, 5 декабря, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 5 декабря на заседании наблюдательного совета «Движения первых», положительно оценил наставническую работу в организации, которую проводят участники специальной военной операции.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин фотографируется с участниками заседания Наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»

Участник движения Никита Кудинов, который сражался на передовой в ходе СВО, поделился опытом такой работы.

«Вы рисковали своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в её интересах, защищая её людей, и это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру, но и то, что вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны», — заметил российский лидер.

По мнению Путина, очень хорошо, что такие люди, как Кудинов, находят себя, работая в «Движении первых».

«Потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный, реальный опыт, а это такой серьезный жизненный опыт, можно добиваться максимального результата», — уверен президент.

Также на заседании набсовета глава государства призвал распространить возможности «Движения первых» повсеместно, в том числе для ребят из Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул важность того, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с её богатейшей историей и великой культурой

Кроме того, обсуждая инициативы движения, президент выразил надежду, что будущее поколение не станет бюрократами. В шуточной форме он сравнил российскую бюрократию со сборкой автомата Калашникова.

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Также Владимир Путин рассказал о самом тёплом воспоминании своего детства, связанном с семьёй. Президент сказал, что однажды мама поставила его в угол за какой-то проступок и ждала извинений, однако затем быстро простила и поцеловала.