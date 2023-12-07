Дубай, ОАЭ, 7 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Участвующих на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае украинцев возмутил визит президента России Владимира Путина в ОАЭ. Об этом 6 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

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Так одна из сотрудниц украинского павильона на COP28 расплакалась, говоря о встрече российского лидера как дорогого гостя. По её мнению, это просто «лицемерно».

Как сообщало ИА Регнум, в ОАЭ встречу с российским президентом очень ждали. 6 декабря кортеж Путина приветствовала кавалерия и верблюды, по пути следования из аэропорта были установлены флаги РФ и ОАЭ, а на подъезде к президентскому дворцу Каср Аль-Ватан, где прошли переговоры на высшем уровне, раздались залпы артиллерии, истребители распылили в небе над столицей краску цветов российского триколора.

В начале переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Владимир Путин поблагодарил за такой красочный дружеский приём.

В издании Bloomberg пришли к выводу, что стратегия США по изоляции России на международной арене провалилась. Об этом говорит визит российского президента Владимира Путина в ближневосточные страны. Это свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия Запада.