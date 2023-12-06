Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Истребители ВВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) окрасили небо над Абу-Даби в цвета российского флага в честь официального визита российского президента Владимира Путина в страну. Видеокадры с пилотажем опубликовано в соцсетях.

Администрация президента России. Кадр из видео

На кадрах видно, как эскадрилья самолётов вырисовывает российский триколор в небе на столицей ОАЭ.

Торжественно Путина приветствовали на пути всего следования кортежа российского президента. Улицы Абу-Даби были украшены российскими и эмиратскими флагами. Также Путина встречал почётный караул и сопровождали приветственные выстрелы из пушек.

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Как передавало ИА Регнум, президент России прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби 6 декабря, где запланированные переговоры с лидером этой страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча начнётся с участием делегаций, после чего главы государств продолжат общение в формате тет-а-тет.

После Абу-Даби Путин отправится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.