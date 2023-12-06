Вашингтон, 6 декабря, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Стратегия США по изоляции России на международной арене провалилась. Об этом говорит предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, констатировали 5 декабря эксперты Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», — говорится в материале.

Кроме того, упрочило положение России состояние её экономики и отсутствие военных успехов у поддерживаемой США Украины, отметили авторы.

В агентстве указали на сомнительную долговечность американский поддержки Киева, в то время как Путин укрепляет связи с лидерами стран Персидского залива.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря запланирован визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Кремле уточнили, что переговоры с лидерами стран в первую очередь будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня. Также стороны намерены обсудить палестино-израильский конфликт.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что предстоящие переговоры очень важны для Кремля.

Журналисты французской газеты Le Monde признали, что западные страны, которые с начала СВО на Украине пытаются изолировать Россию на мировой арене, рискуют сами оказаться в изоляции после того, как поддержали бомбардировки Израиля в секторе Газа. На Западе отказываются сравнивать действия России и Израиля в зоне конфликтов. Это неодинаковое отношение говорит о двойных стандартах и лицемерии западных государств.