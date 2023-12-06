Ереван, 6 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок погиб, убегая от стаи бродячих собак, в армянском селе Суренаван Араратской области. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл 6 декабря в 8:30 (7:30 мск). Ребёнок по пути в школу, убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнулся и упал. Он ударился головой о бордюр, из-за чего скончался.

В ведомстве добавили, что проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиции поручено провести оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15-летняя девочка пострадала в результате нападения собаки в городе Бийске Алтайского края. Школьница упала после того, как в неё вцепилась собака. Какое-то время она пыталась отбиться, потом ей на помощь пришёл автовладелец, проезжавший мимо. Он вышел из машины, подбежал к собаке и отогнал её пинками. Девочку доставили в больницу с укусами.

Ранее в подмосковном Одинцово гулявший во дворе бультерьер набросился на четырёхлетнюю девочку и её няню. Ребёнка он искусал за лицо, а женщине вцепился в руку. По факту нападения собаки возбуждено уголовное дело.