Вашингтон, 3 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободят Одессу для защиты Крыма. Такое мнение 1 декабря высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналуAsk The Inspector.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Я думаю, что русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу», — сказал он.

По мнению эксперта, кроме Одессы киевский режим также может остаться ещё без пяти областей и полностью лишиться выхода к Чёрному морю. Риттер отметил, что украинские власти сами подписали себе такой приговор в момент, когда отказались от мирных переговоров с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря профессор британского университета Корка Джеффри Робертс заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине Россия освободит всю украинскую территорию до Днепра. Эксперт отметил, что киевскому режиму уже не стоит надеяться на захват под свой контроль уже освобождённых российскими военными четырёх регионов.

Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаас 26 ноября заявил, что Киеву необходимо смириться с утратой территорий. По его мнению, украинским властям уже не удастся вернуть их под свой контроль.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря заявил, что Москва не видит каких-либо причин, по которым ей стоит пересматривать цели спецоперации на Украине.