Лондон, 3 декабря, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В случае, если украинский конфликт продолжится, Россия освободит всю территорию Украины до Днепра. Такое мнение 2 декабря высказал профессор британского университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Если [военный конфликт] продолжится, <…>, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину», — сказал он.

По словам историка, Киеву не стоит надеяться на захват под свой контроль уже освобождённых российской армией четырёх регионов. При этом Робертс признал, что воссоединение Крыма с Россией весной 2014 года произошло в результате волеизъявления жителей полуострова, не желавших оставаться в составе Украины.

Учёный отметил, что западным странами придётся склонить Киев к мирным переговорам с Россией для сохранения собственной репутации. По мнению Робертса, западные «ястребы» чрезмерно увлеклись процессом искажения истории, чтобы попытаться доказать «недоговороспособность» президента России Владимира Путина.

«Я думаю, что Путин, в конце концов, будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной», — резюмировал он.

Как сообщал ИА Регнум, президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас 26 ноября заявил, что Киеву необходимо смириться с утратой украинских территорий, потому что он уже не сможет их вернуть под свой контроль. Эксперт уточнил, что теперь Украине стоит сосредоточиться на сохранении оставшихся территорий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря заявил, что Россия не видит каких-либо причин, по которым нужно пересматривать цели специальной военной операции на Украине.