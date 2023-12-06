Киев, 6 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на брифинге в Конгрессе США было отменено, потому что ситуация изменилась, заявил 6 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», — сказал он.

На вопрос журналиста, уверен ли глава украинского минобороны в выделении США нового пакета помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе, Умеров отвечать не стал. Он отметил, что на 100% уверен, что США и Украина вместе защищают интересы двух стран и такая поддержка Киеву необходима.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в последний момент Зеленский отменил запланированное в режиме видеосвязи выступление перед конгрессменами США.

Украинский посол в США Оксана Маркарова уточнила, что глава киевского режима отменил выступление перед американскими сенаторами, потому что они обсуждали внутренние вопросы. Она также заверила, что в отмене выступления главы киевского режима «нет ничего катастрофического».

В сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США.

Кроме того, представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении военной помощи, не получив ответа от демократов на свои предложения.

Президент США Джозеф Байден ранее потребовал выделения дополнительной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня в размере около 100 млрд долларов.