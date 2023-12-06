Киев, 6 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами, потому что они обсуждали внутренние вопросы, заявила в эфире телемарафона украинский посол в США Оксана Маркарова.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали министр обороны США Ллойд Остин и другие представители администрации. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участие», — сказала она.

Маркарова также заверила, что в отмене выступления главы киевского режима «нет ничего катастрофического».

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в последний момент Зеленский отменил запланированное в режиме видеосвязи выступление перед конгрессменами США.

В сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США.

Президент Джо Байден требует дополнительную поддержку для Украины, Израиля и Тайваня в размере около 100 млрд долларов.

Более того, представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении военной помощи, не получив ответа от демократов на свои предложения.