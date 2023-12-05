Вашингтон, 5 декабря, 2023, 23:09 — ИА Регнум. В последний момент глава киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед конгрессменами США. Об этом 5 декабря заявил журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал он.

Выступление украинского политика перед конгрессменами планировалось днём 5 декабря в режиме видеосвязи в рамках закрытого брифинга. Обращение Зеленского должно было состояться в преддверии голосования по поводу выделения новой помощи на нужды Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня в размере около $100 млрд. Из общей суммы Киеву планируют направить $60 млрд в виде военной и гуманитарной помощи.

В сентябре спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отказал предоставить слово Зеленскому на форуме в Палате представителей. Это объяснялось тем, что у американских законодателей из-за напряжённого графика не будет времени выслушать выступление главы киевской власти. Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед Конгрессом в конце 2022 года.